Prekvapivé ODHALENIE po rokoch: DiCaprio sa takmer v Titanicu neobjavil...TOTO je dôvod!

Film Titanic je počinom, ktorý sa navždy zapísal do dejín kinematografie. Svoj podiel na tom nepochybne má aj dvojica hercov, ktorá stvárnila ústredné postavy. Krásna Kate Wisnlet sa vžila do kože bohatej paničky Rose a Leonarodo DiCaprio získal rolu Jacka, ktorý sa na lodi ocitol vďaka tomu, že vyhral lístok v pokri.

Režisér počinu James Cameron v najnovšom rozhovore pre GQ magazín prezradil, že nechýbalo veľa a DiCapriovo meno by s filmom Titanic spomínané nebolo. V čase nakrúcania mal Leo 23 rokov a svojím zjavom ohúril hádam každého. Keď ho však Cameron vyzval, aby si Kate absolvoval kamerové skúšky, začal robiť problémy. Myslel si totiž, že ide len o také prvotné stretnutie a svoj text nevedel. Nuž a pred kamerami ho čítať nechcel.

„Tak som mu potriasol rukou a povedal že mu ďakujem, že sa zastavil,” zaspomínal v rozhovore slávny režisér. „Povedal, počkajte! To znamená, že keď tam nepôjdem a nebudem to čítať, tak to nedostanem?” pokračoval v spomienkach Cameron. DiCaprio napokon súhlasil. Avšak kým nezaznelo hlasné "akcia", mal ku všetkému celkom negatívny postoj. „A potom odložil svoje ego bokom. A zmenil sa na Jacka. Kate sa pridala a zahrali spolu jednu zo scén. Oblaky sa rozostúpili a zjavil sa slnečný lúč smerujúci na Lea. A ja som si povedal, on je ten pravý,” dodal.

A veru, Titanic bez DiCapria by si vedel predstaviť asi málokto. Nie je žiadnym tajomstvom, že o úlohu Jacka sa uchádzal aj Matthew McConaughey. Keď je reč o predstaviteľke Rose, režisér Cameron zvažoval pôvodne aj Gwyneth Paltrow. Kate Winslet ho však úplne očarila. Nuž, nečudo...