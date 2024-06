Kate Winslet opísala natáčanie legendárneho Titanicu: Tieto scény s DiCapriom boli nočná mora!

Viete si predstaviť, že by Rose vo filme Titanic nahradila táto žena? (Zdroj: SITA)

Kate Winslet má na svojom konte viacero úspešných filmov. Najväčšiu slávu jej však priniesla úloha Rose v dnes už legendárnom filme Titanic, kde sa objavila s ďalším svetoznámym hercom Leonardom DiCapriom.

Kate Winslet na premiére filmu Avatar: The Way of Water (Zdroj: SITA)

V najnovšom rozhovore pre magazín Vanity Fair sa vrátila k natáčaniu tohto počinu. Aj napriek tomu, že podľa nej panovala medzi ňou a DiCapriom dobrá chémia, tak niektoré scény boli podľa nej doslova nočnou morou.

„Natáčali sme jeden bozk a ja som mala na sebe veľa mejkapu. Zakaždým som skončila tak, že som vyzerala, akoby som jedla karamelovú tyčinku, pretože som mala na sebe aj jeho mejkap. On zase kvôli tomu vyzeral, akoby mu chýbal kus tváre," zaspomínala si známa herečka.

Okrem toho opísala aj slávnu scénu z čela lode, ktorá sa nerodila vôbec ľahko. „Leo sa neustále smial. Museli sme to opakovať asi 4-krát, pretože sme nemali dobré svetlo. Režisér James Cameron chcel mať svetlo pre túto scénu veľmi špecifické," doplnila Winslet.