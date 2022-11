Dráždivá Salma Hayek (56): Svoje BOMBY napratala do tesného výstrihu… Do očí sa jej nepozriete!

LOS ANGELES - V sobotu sa v Los Angeles konalo podujatie LACMA Art + Film Gala 2022, ktoré do spoločnosti prilákalo obrovské množstvo známych tvárí. Medzi nimi aj slávnu mexickú herečku Salmu Hayek (56). No hoci vyzerala úchvatne, mala krásnu róbu a perfektnú vizáž, pohľady všetkých pútal jej dekolt. Fúha, ten mala ale naprataný!

Salma Hayek patrí k tým slávnym ženám, ktoré disponujú zvodnými krivkami typu krv a mlieko. Osí pás, široké boky a to, čo jej príroda ubrala na výškových centimetrov, jej dopriala v oblasti hrudníka. Už roky tmavovláska motá hlavy mužov po celom svete svojím nadupaným dekoltom, ktorý rada vystavuje na obdiv.

Inak tomu nebolo ani na sobotnom podujatí LACMA Art + Film Gala 2022, kde sa objavila v zaujímavej ombré róbe. Bola krásna... Len ten výstrih mala o číslo menší, ako by jej prsia potrebovali. V dekolte boli doslova natlačené, až to pôsobilo, že tmavovláska môže mať problém s dýchaním.

No Salma sa v šatách zjavne cítila dobre a nedostatkom kyslíka rozhodne netrpela. No jedno je isté, vďaka nadupanému hrudníku sa jej počas večera do očí nepozrel žiaden muž!

Galéria fotiek (2) Zdroj: Profimedia