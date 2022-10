Rihanna natočila ŠTEKLIVÉ promo VIDEO: Uff, to sú postrihané zábery z domáceho PORNA?!

LOS ANGELES - Rihanna (34) je žena, ktorá disponuje obrovskou dávkou sexepílu. A po pôrode jej z neho ani trochu neubudlo. Dokazuje to aj v novom promo videu, ktoré zverejnila na sociálnej sieti Instagram. Poprovokovala ním zmysly všetkých svojich fanúšikov... Veď to vyzerá, ako by išlo o postrihané zábery z domáceho porna!

Rihanna je nielen úspešnou speváčkou a hudobnou producentkou, ale aj šikovnou biznismenkou. Má svoju radu kozmetiky aj oblečenia. No a práve na svoju odevnú kolekciu najnovšie zverejnila promo. A skutočne šteklivé. Ak by si totiž človek nevšimol popis videa, mohol by si myslieť že ide o postrihané zábery z jej uniknutého domáceho porna.

Skutočne - na záberoch je speváčka v teplákovej mikine a v ultra krátkych kraťaskoch, takže to pôsobí, že má na sebe len nohavičky. No a v kombinácii so zmyselnými pohybmi a zábermi zodpodu, ktoré zachytávajú jej zadok... Navyše je celé video robené ako "selfie". No skutočne to pôsobí, že na verejnosť uniklo šteklivé video určené jej priateľovi. Veď pozrite sami!