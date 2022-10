Známa herečka priznala psychické problémy: Bála sa, že každú chvíľu zomrie!

Elizabeth Olsen poznajú po celom svete hlavne fanúšikovia Marveloviek. Herečka sa totiž objavila vo viacerých filmoch tejto spoločnosti, ako sú napríklad série Captain America alebo Avengers. V nich si zahrala postavu Wandy Maximoff.

Málokto však o nej vie, že približne pred 10 rokmi bojovala s vážnymi mentálnymi problémami. Ako sama povedala v rozhovore pre magazín Variety, počas panických záchvatov, ktoré zažívala, sa niekoľkokrát bála toho, že môže zomrieť.

„Až do mojich 21 rokov som netušila, čo je úzkosť alebo panický záchvat. Bolo obdobie, keď som ich mala každú hodinu. Bolo to divné, nemohla som napríklad prejsť cez cestu, pretože tam bola akoby stena, ktorú som nevedel prekonať. Vtedy som mala pocit, že môžem každú chvíľu zomrieť. Keď sa niečo zmenilo, napríklad že mi ostalo teplo alebo zima, hneď som si nahovárala, že sa so mnou deje niečo veľmi zlé," povedala herečka.

„Mala som kamaráta, ktorý navštevoval neuropsychológa, pretože mal rovnaké záchvaty ako ja. Naučila som sa od neho veľa užitočných vecí, ako sa z týchto vecí odstať. Keď som išla napríklad po ulici, tak som si nahlas začala hovoriť veci, ktoré som videla, aby som môjmu mozgu nedovolila mať špirálovité myšlienky, ktoré mi robili problémy," dodala Olsen.

„Aj keď som nechcela skončiť na liekoch, nosila som nejaké vždy so sebou. To bola pre mňa veľká pomoc. Nosila som ich len pre prípad núdze a upokojovalo ma, že ich mám. Celé to bolo divné a nič nenasvedčovalo tomu, že by som s niečím podobným mala bojovať. Nikdy som nebola úzkostlivá. Vždy som bola veľmi hlučná a sebaistá," uzavrela umelkyňa.

