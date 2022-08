Obrovský STRACH mladého speváka: POSADNUTÁ fanúšička sa mu vlámala do domu... Šialené, čo urobila!

Galéria fotiek (2) Daniel Seavey

Zdroj: profimedia.sk

LOS ANGELES - Nečakaná návšteva! Člen kapely Why Don't We - Daniel Seavey (23) zažíva poriadne nepríjemné chvíle. Môže za to istá fanúšička, ktorej nedávne konanie priam naháňa strach. Odôvodňuje to tým, že ju k tomu viedlo spevákovo tetovanie.