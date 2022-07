PONÍŽENÁ Victoria Beckham v priamom prenose: Uff, toto by bolo pre mnohé ženy poriadne nepríjemné!

LONDÝN - Victoria Beckham (48) otvorene skritizovala televízneho moderátora Chrisa Evansa (56) za to, že ju tesne po pôrode jej najstaršieho syna Brooklyna (23) donútil odvážiť sa priamo pred kamerami. Odôvodnil to tým, že chce zistiť, či je jej váha „opäť v normále."

Niekdajšia speváčka a úspešná módna návrhárka sa v rozhovore pre júlové vydanie magazínu Vogue Australia vrátila k svojmu účinkovaniu v šou TFI Friday. Tú uvádzal známy anglický moderátor a rozhlasový DJ Chris Evans. Celá situácia sa odohrala v roku 1999.

Galéria fotiek (4) Victoria Beckham kedysi

Zdroj: Profimedia

Victoria sa v programe objavila tesne potom, ako porodila svojho prvého potomka Brooklyna. Evans ju podľa jej slov donútil priamo pred kamerami postaviť sa na váhu. „Stalo sa to už veľmi dávno. Po pôrode Brooklyna som schudla veľa kíl. Stalo sa to aj mojej mame po jej tehotenstvách. Neznamená to ale, že máte nejaké poruchy stravovania," povedala k tomu speváčka, pre ktorú bola vzniknutá situácia nepríjemná.

Victoria síce v tom čase už bola štíhla, avšak téma týkajúca sa hmotnosti jej nebola vôbec príjemná. Jej popôrodné kilá sa totiž vo veľkom verejne rozoberali. „Na titulke istých novín sa napríklad objavila moja fotka, kde boli ukázané všetky časti môjho tela, z ktorých by som podľa nich mala schudnúť. A on ma potom donúti postaviť sa na váhu? Viete si to predstaviť v dnešnej dobe?" dodala módna návrhárka. Tá si je veľmi dobre vedomá toho, čo pohľad na telo po pôrode dokáže spraviť so sebavedomím ženy...

Hoci sa Victoria roky pýši štíhlou postavičkou, vníma, že doba sa zmenila. „Dnešné ženy chcú vyzerať zdravo a mať krivky. Chcú mať prsia a oblý zadok,” poznamenala v inom rozhovore. „Ono to nie je o tom nosiť konkrétnu veľkosť. Podstatné je vedieť, kto som, aký som a potom s tým byť spokojný a šťastný,” dodala.

Galéria fotiek (4) David a Victoria Beckhamovci so svojimi milovanými deťmi.

Zdroj: Instagram

Manželka bývalého futbalistu Davida Beckhama (47) má okrem Brooklyna ďalšie tri deti, Romea (19), Cruza (17) a Harper (10). Je bývalou členkou skupiny Spice Girls a dnes je módnou návrhárkou. Majetok Beckhamovcov sa odhaduje na 355 miliónov libier.