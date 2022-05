MIMORIADNE Obrovská rana pre hudobný svet: Zomrel člen legendárnej skupiny Depeche Mode

Andrew Fletcher bol klávesistom a jedným zo zakladajúcich členov britskej priekopníckej kapely Depeche Mode. Žiaľ, už si jeho hru nikto naživo nevypočuje. O tomto smutnom úmrtí informovali členovia kapely na sociálnej sieti.

Jeho smrť ich hlboko zasiahla, „sme šokovaní a plní zdrvujúceho smútku z predčasnej smrti nášho drahého priateľa, člena rodiny a kolegu z kapely Andyho 'Fletcha' Fletchera," s veľkým žiaľom poznamenali na sociálnej sieti. Ako ďalej dodali, „Fletch mal skutočné zlaté srdce a bol tu vždy, keď sme potrebovali podporu, živú konverzáciu, dobrý smiech alebo vychladený pohár. Naše srdcia sú s jeho rodinou a žiadame, aby ste ich v tejto ťažkej chvíli zachovali vo svojich myšlienkach a rešpektovali ich súkromie.“

Tento legendárny hudobník sa narodil v roku 1961 v Nottinghame, odkiaľ sa presťahoval do Basildonu. Tam spolu s Martinom Gorom a Vincom Clarkom založili skupinu Composition Of Sound. Keď sa k nim pridal aj spevák David Gahan, tak sa rozhodli premenovať na Depeche Mode. Pod týmto legendárnym názvom ich pozná množstvo fanúšikov po celom svete. Preslávili sa hitmi ako New Life alebo Just Can't Get Enough.

Po odchode Clarka, ktorý založil Yazoo a potom Erasure, sa Gore stal hlavným skladateľom a kapela zaznamenala na prelome 80. a 90. rokov obrovský medzinárodný úspech s piesňami Personal Jesus, Enjoy The Silence a I Feel You. V roku 2020 bola kapela uvedená do Rokenrolovej siene slávy.