Božská Jennifer Aniston v bikinách: Vnady sa jej takto drali na slobodu!

HAVAJSKÉ OSTROVY - Jennifer Aniston už o pár dní oslávi 53. narodeniny, avšak svojím vzhľadom hravo strčí do vrecka mnohé mladšie kolegyne. Dôkazom sú najnovšie paparazzi zábery, ktoré zachytávajú slávnu herečku v bikinách.

Jennifer Aniston sa momentálne nachádza na Havajských ostrovoch, kde spoločne s Adamom Sandlerom nakrúcajú pokračovanie detektívnej komédie s názvom Vražda na jachte. Dvojica pred kamerami stvárňuje manželskú dvojicu, medzi ktorou sa po spoločných rokoch vytráca iskra.

Iskru rozhodne nestráca šarmantná herečka, ktorá si v čase oddychu dopriala relax. Nahodená v úsporných bikinách ani len netušila, že jej robia spoločnosti aj paparazzi. Bulvárnym fotografom sa ju podarilo zvečniť v momente, keď sa slnila na terase.

Postava herečky, ktorá by vekom už pokojne mohla byť babičkou, je skvelá. Nečudo. Jennifer otvorene hovorí o tom, že pravidelný pohyb je pre ňu samozrejmosťou. Rovnako tak aj zdravá strava a disciplína. Stojí to za to, čo poviete?

Galéria fotiek (9) Jennifer Aniston vyzerá v bikinách fantasticky.

Zdroj: profimedia.sk

