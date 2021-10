Zničila Baldwinovi život a spôsobila TRAGÉDIU: Za hercovu zbraň bola zodpovedná táto žena (24)!

VIDEO: Na tomto mieste vyhasol život mladej kameramanky Halyny Hutchins.

Ako sa to mohlo stať?! Túto otázku si v súvislosti s tragédiou, pri ktorej zomrela Halyna Hutchins a následkom ktorej 38-ročný režisér Joel Souza bojuje o život, kládol hádam každý. Podľa informácií, ktoré priniesol The Daily Beast, sa stále viac skloňuje meno Hannah Gutierrez-Reed.

Práve táto 24-ročná zbrojárka dala Baldwinovi do rúk zbraň nabitú ostrými nábojmi. Dievčina bola podľa všetkého neskúsená, nezodpovedná, málo profesionálna a do sveta filmu sa vraj dostala vďaka otcovi, ktorý je v Hollywoode prominentným obchodníkom so zbraňami.

O neodbornosti dievčiny svedčia aj slová ľudí z produkcie, ktorí s ňou prišli do styku počas práce na filme Nicolasa Cagea - The Old Way. Išlo o jej prvý kšeft na pozícii hlavnej rekvizitárky zbraní. „Stalo sa, že s rekvizitami manipulovala spôsobom, ktorý sme považovali za nebezpečný,” uviedol pre The Daily Beast zdroj z produkcie. „So zbraňami bola neopatrná a každú chvíľu s nimi mávala. Je to neskúsený zelenáč,” pridal sa ďalší človek zo zákulisia. Šokujúce sú aj informácie, že práve počas nakrúcania filmu The Old Way podala Hannah nabitú zbraň do rúk 11-ročného dieťaťa.

Či nezodpovedná zbrojárka skončí za mrežami, ukáže až vyšetrovanie. Okrem nej sa vina pripisuje aj asistentovi réžie menom Dave Halls, ktorý mal Baldwinovi podať zbraň s tým, že je bezpečná.

Alec Baldwin sa počas víkendu stretol s vdovcom a synom mŕtvej kameramanky Halyny Hutchins.

VIDEO: Zdrvený Alec Baldwin sa stretol s nešťastným vdovcom a synom zosnulej Halyny.