Najväčšia obeť Baldwinovej tragédie: Syn (9) mŕtvej kameramanky (†42) má takéto následky!

Policajné vyšetrovanie v prípade obrovskej tragédie, ku ktorej došlo vo štvrtok na pľaci počas nakrúcania filmu Rust, stále prebieha. V súvislosti s tým sa v médiách objavujú stále nové a nové informácie. Podľa všetkého sa na pľaci na bezpečnosť príliš nedbalo.

Smrť mladej kameramanky zasiahla mnohých. Zdroj: SITA

Smrť mladej kameramanky zasiahla mnohých. Zdroj: SITA

„Muselo byť porušených viacero predpisov,” nazdáva sa člen odborovej asociácie Zachary Knight. „Podľa našich pravidiel by sa na pľac nikdy nemala dostať ostrá munícia. A pokiaľ ste v dosahu rany, nikdy by ste nemali stáť v priamej línii. Mali by ste tiež mať ochranné pomôcky a byť za plexisklom,” dodal v rozhovore pre dailymail.com.

Podľa medializovaných informácií mal Baldwin pri osudnom zábere vystreliť smerom do kamery. „Za celé tie roky, co pracujem, mi nikto nikdy nedal do ruky zbraň s ostrým nábojom,” povedal na margo toho Baldwin. Ten je z nešťastia zdrvený. Počas uplynulých dní sa stretol s vdovcom a synom zosnulej kamermanky Halyny. Pozostalí hereca z tragédie nevinia a médiá požiadali o súkromie.

Pre The Sun však poskytol určité vyjadrenia otec mŕvej Halyny. „Táto tragédia úplne rozbila krásnu a perfektnú rodinu. Každý, kto ich pozná, prežíva veľký žiaľ,” uviedol Anatoly Androsovych.

Smrť mladej kameramanky najviac zasiahla jej 9-ročného syna Androsa. „Boli si neuveriteľne blízki. Keď mu povedali o jej smrti, uzavrel sa do seba a celkom prestal rozprávať,” dodal. Zhruba po dvoch dňoch sa jeho otcovi podarilo z Androsa dostať pár slov. „To, aký to má na neho dopad, je úplne zničujúce,” uzavrel Anatoly.

VIDEO: Alec Baldwin sa stretol s vdovcom a synom po mŕtvej Halyne Hutchins.