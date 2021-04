Legendárny spevák (80) hovoril o sexe: Pikantné priznanie!

Tom Jones

Zdroj: SITA

LONDÝN - Iný by sa len červenal! Legendárny spevák Tom Jones (80) očividne nepatrí medzi jedicov, ktorých ľahko dostanete do rozpakov. Dokázal to aj počas nedávneho rozhovoru s komikom Marcom Maronom v jeho podcaste WTF. Hviezdny umelec bez rozpakov okomentoval svoj intímny život a dokonca priznal, že si občas aj pomôže zázračnou modrou tabletkou.