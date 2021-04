Takto Dominika Gottová „zatočila“ s alkoholom: To myslí vážne?!

Dominika Gottová minulý rok robila problém so zábermi natočenými do dokumentu o jej otcovi. Priznala, že bola vtedy opuchnutá kvôli alkoholu a nevyzerala vôbec dobre. A počas pobytu v Prahe tiež výrazne pribrala. „Môže za to nielen moja závislosť od liekov a alkoholu, ale tiež to, že som bola kvôli koronavírusu neustále doma a nehýbala som sa,” vysvetľovala českým médiám.

Zdroj: profimedia.sk

No neskôr už svoju závislosť popierala. Pred odchodom do Fínska totiž vyhlásila, že zrejme nastúpi do liečebne. Nie však kvôli pitiu! „Nehrá v tom úlohu alkohol, nie som už na ňom závislá,” uviedla pre Aha! pred odletom do severskej krajiny svojho manžela.

Aktuálne je však naspäť v Prahe a podľa fotografií českého Blesku sa výzorovo zatiaľ nezmenila. Terapiu síce podstúpila, no zverejnené informácie hovoria iba o liečbe závislosti od liekov. Alkoholu sa vôbec nevzdala. „Začala som počas liečenia obmedzovať aj alkohol, ktorý moje telo tiež ničil. Dávam si už maximálne pohárik denne,” vyhlásila veselo Dominika, ktorá si evidentne myslí, že svoje pitie má pod kontrolou.