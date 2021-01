Vyhadzov z divadla kvôli rúškam: Medzi hercami to vrie!

Muzikálový herec Richard Pekárek sa nedávno na sociálnej sieti Instagram svojim fanúšikom zveril, že bol vyhodený z divadla. Kvôli rúškam a protipandemickým opatreniam!

„Bol som vyhodený, pretože som vyjadril svoj názor, poslal som e-mail producentovi, že nesúhlasím s tým, ako prebiehajú skúšky, kde je 35 ľudí a nikto z nich nemá rúško. Bolo mi odpovedané, že keď nebudem chodiť skúšať, som vyhodený a moja úloha preobsadená bez akejkoľvek ďalšej diskusie. Z toho vychádza, že človek, ktorý chcel zostať v bezpečí a zdravý, prišiel o prácu,” vyhlásil vo videu.

Zdroj: Instagram RP

A jeho slová mali veľký ohlas. Svoju skúsenosť pripojila aj herečka Iva Pazderková: „Ja som aj z týchto dôvodov prestala dohrávať na Fidlovačke. A jediné, čo ma mrzí, bol prístup blízkych dlhoročných kolegov a priateľov, ktorí – často iba zo strachu o prácu – sa zachovali hlúpo.”

Ako zistil portál Expres.cz, Pekárek sa spojil s iniciatívou Kulturní sféra, ktorá pomáha umelcom na voľnej nohe. Riaditeľ organizácie následne potvrdil, že má k dispozícii fotografie aj videá, ktoré dokazujú, že herci v divadle počas skúšok naozaj rúška nenosili.

„Pán producent Lichtenberg to môže síce vyvracať. Môžeme sa dohadovať pokojne aj roky, ale nemyslím si, že by to malo nejaké konečné riešenie. Chceme na tomto prípade ukázať, že sa s tými ľuďmi zaobchádza nedôstojne a ich pracovné podmienky nie sú vôbec prijateľné. Keď sa ozvú, sú za to bití a nemajú nikoho, kto by sa ich zastal. Snažíme sa na to upozorniť vládu a ďalšie asociácie a vybojovať pre nich dôstojné podmienky,” uviedol pre expres.cz Lukáš Vilt.

Majiteľ divadla vraj záujem o dialóg nemá. Lichtenberg tvrdí, že osočovanie vyhodených interpretov sa nezakladá na pravde a výpoveď dostali preto, že nechodili na skúšky. Opatrenia vraj v Divadle Broadway dodržiavajú.

Richard Pekárek si ale stále stojí za svojím.