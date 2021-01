Šokujúce tajomstvo sympatického herca: Prvý sex v 16 a... Nakazil sa HIV vírusom!

Spomínaný seriál, v ktorom si zahral napríklad aj herec Neil Patrick Harris, zachytáva osudy troch mladých homosexuálov, ktorí sa rozhodnú začať žiť nový život v Londýne. Rušné veľkomesto a naviazanú zábavu si naplno užívajú. Avšak vo svete sa v tom čase začnú objavovať prvé úmrtia spôsobené HIV vírusom...

Nathaniel Hall v seriáli It´s a Sin. Zdroj: HBO

V súvislosti s účinkovaním v tomto počine poskytol Nathaniel Hall rozhovor magazínu Attitude, v ktorom priznal, že on sám je dlhé roky HIV pozitívny. Ako 16-ročný mal svoju prvú sexuálnu skúsenosť so starším mužom, s ktorým prežil románik. Ochorenie mu lekár diagnostikoval krátko po jeho 17. narodeninách. „Cítil som sa, ako keby ma prešiel kamión. Povedali mi, že podľa prognóz sa dožijem možno 37 rokov. Počúva sa to veľmi ťažko, keď vám ešte povedia aj dátum,” povedal v rozhovore herec, ktorý svoju diagnózu držal v tajnosti.

Nathaniel žil dlhé roky so strachom, obavami, obviňoval sa a hanbil sa. Podľahol tiež alkoholu a drogám. Avšak v roku 2017 prehodnotil svoj život a začal byť aktivny, aby zvýšil povedomie o tomto ochorení.

Svojim blízkym odhalil svoje tajomstvo prostredníctvom listu. „Nedokázal som zniesť myšlienku, že by som im to mal povedať z očí do očí. Viem, že by mi vyjadrili podporu, avšak moja hanba bola silnejšia,” dodal.

VIDEO: Trailer k seriálu It´s a Sin.