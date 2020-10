Šokujúce odhalenie o slávnej speváčke: Počas vzťahu s pracháčom... Chudák!

LOS ANGELES - Prekvapivé zistenie! Na topkách sme vás už informovali, že speváčka Mariah Carey (50) v týchto dňoch propaguje svoju novú knihu. V nej samozrejme hovorí aj o milostnom živote. Ako vyšlo najavo, austrálskeho pracháča Jamesa Packera, s ktorým bola dokonca zasnúbená, v nej nespomína. To však nie je to najhoršie, čo mu slávna diva vyviedla.

Písal sa rok 2015, keď sa po boku Mariah Carey začal objavovať austrálsky miliardár menom James Packer. Speváčka mala za sebou bolestivý rozvod s otcom svojich dvojičiek Nickom Cannonom a zdalo sa, že vzťah s pozorným pracháčom ju privádza na iné myšlienky. James ju dokonca po deviatich mesiacoch randenia požiadal o ruku. Na prst jej nastokol prsteň v hodnote desať miliónov dolárov. Namiesto veľkolepej a luxusnej svadby však v jeseni 2016 prišiel rozchod.

Ako Mariah v najnovšom rozhovore pre The Guardian uviedla, tento vzťah pre ňu nebol príliš významný. „Ak by tak bolo, tak by som ho v knihe spomínala,” uviedla speváčka, ktorej autobigrafia nesie názov The Meaning of Mariah Carey. „Ak mám byť úprimná, náš vzťah nebol nikdy fyzický,” dodala umelkyňa, čím dala najavo, že k sexu medzi ňou a pracháčom Packerom nedošlo.

Za zmienku stojí, že Mariah s prvým sexom čakala aj v prípade svojho druhého manžela Nicka Cannona. Ako obaja vtedy tvrdili, žili búrlivým spôsobom života a chceli, aby to pre nich bolo výnimočné. K prvému pohlavnému aktu medzi nimi došlo teda až po svadbe.