Slávny moderátor má už 8 dieťa: VIDEO domáceho PÔRODU si nezvládne pozrieť každý!

Pre hollywoodsku hviezdu ide už o 8 dieťa s piatou ženou. Spevák je známy tým, že vo svojom živote praktizuje polyamoriu, ktorá v praxi znamená, že človek má viacero vzťahov naraz, o ktorých vedia všetci zainteresovaní.

Tentoraz je matkou jeho dieťaťa modelka Bre Tiesi, ktorá sa rozhodla, že porodí doma a bez akejkoľvek medikácie. Narodenie svojho syna, ktorému dali rodičia netredičné meno Legendary Love, si zväčnila aj na videu, ktoré zverejnila na YouTube.

Modelka sa so svojím synom pochválila aj na Instagrame. „Zvládla som to! Prirodzený pôrod bez medikácie. Bola to skúsenosť, ktorá posunula moje limity. Som veľmi vďačná celému môjmu tímu, že mi pomohli priviesť na svet môjho syna. Nemohla som si želať lepšieho partnera. Nikdy by som to bez teba nezvádla. Stále nemôžem uveriť, že je tu," napísala modelka.

Tento príspevok komentoval aj samotný Nick. „Nikdy ma neprestaneš prekvapovať. Si plná vášne, sústredenia, brilantnosti a lásky. Som poctený, že som mohol zažiť tento zázrak spolu s tebou. Ďakujem ti za najkrajší darček, aký si mi mohla dať," reagoval moderátor.

Nick si momentálne prechádza náročným obdobím, keďže na konci minulého roka jeho 5-ročný syn Zen podľahol rakovine. O najmladšom synovi Legendary Love dlho nehovoril, pretože podľa jeho slov nebol pripravený a nevedel, ako by to zobrala verejnosť. Podľa informácii TMZ už však očakáva ďalší prírastok do svojej neustále rastúcej rodiny.