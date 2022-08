TRPKÝ NÁVRAT z dovolenky: Hviezdnej Mariah Carey lupiči vybielili dom!

Mariah Carey si užívala na talianskom ostrove Capri svoju dovolenku. Spoločnosť jej robili priateľ Bryan Tanaka (39) a jej dve deti, dvojičky Monroe a Moroccan (11). O letnom oddychu pravidelne inforomovala aj na svojích sociálnych sieťach.

To okrem jej fanúšikov ocenili aj zlodeji, ktorí sa vlámali do jej domu v Atlante. Keďže vedeli, že sa umelkyňa nachádza v Európe, tak to využili vo svoj prospech. Podľa polície sa mala lúpež odohrať 27. júla.

Tá vzľadom na prebiehajúce vyšetrovanie veľa nepovedala. Magazínu Page Six však dala krátke stanovisko, kde potvrdila, že sa skutočne jednalo o dom slávnej speváčky. „Vyšetrovanie stále prebieha. Je to otvorený prípad, takže informácie, ktoré vám môžeme poskytnúť, sú limitované," dodala polícia.

Mariah pritom túto nehnuteľnosť nevlastní dlho. Za 5,65 milióna dolárov ju kúpila len v novembri minulého roka. V dome sa nachádza 9 spální, 13 kúpelní a na pozemku je aj tenisový kurt a bazén. Speváčka a ani jej právnici sa zatiaľ k celej situácii nevyjadrili.