Britská herečka ukázala prsník: Na červenom koberci slušňáčka, mimo neho... Ejha!

BENÁTKY - Nie je až také neviniatko! Na 77. ročníku Medzinárodného filmového festivalu v Benátkach mal svoju premiéru aj počin s názvom The World To Come, ktorý okrem iných prišla predstaviť aj herečka Katherine Waterston (40). Britská umelkyňa pózovala fotografom oblečená v šatách, ktoré z nej spravili hotovú slušňáčku. Paparazzom sa však podarilo zachytiť aj jej druhú tvár. A nielen to!

Hádam každa jedna dáma, ktorá v týchto dňoch zavítala na filmový festival do Benátok, dôkladne zvažovala akú garderóbu si so sebou zoberie. Slávne i menej známe umelkyne sú totiž na červenom koberci ostro sledované.

Britská herečka Katherine Waterston sa fotografom predviedla v pomerne nevýrazných modeloch. Počas oficiálneho predstavenia filmu The World To Come mala na sebe jednoduché biele šaty bez výstrihu a so sukňou do polovice lýtok.

Zdroj: SITA

Na premiéru zvolila brunetka už o kúsok rafinovanejší model. Do pol pása síce nie príliš výrazné, avšak v spodnej časti zaujímavo strihané šaty čiernej farby, ktoré aspoň trošku odhaľovali jej nohy. Za tie sa Katherine mimochodom nemusí vôbec hanbiť.

Zdroj: SITA

Waterston sa totiž vo voľnom ćase zhostila úlohy modelky. Prezrádzajú to paparazzi zábery, ktoré vznikli v okolí hotela. Katherine istému fotografovi pózovala na pláži odetá v obtiahnutých žltých śatách s odhaleným chrbtom. Chýbajúca podprsenka sa postarala o to, že paparazzi zvečnili aj obliny jej pŕs. Čo poviete, mohla by sa takto ukazovať aj v spoločnosti, nie?

Zdroj: profimedia.sk

Zdroj: profimedia.sk