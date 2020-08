Známa kráska krátko po rozchode s milionárom: Zásnuby s bývalým manželom mafiánskej vdovy?!

S Hatinom mladším sa Denisa za posledné roky ukázala na verejnosti iba málokedy. Blondínika, ktorá v rámci doby žije sociálnymi sieťami a na svoj profil na Instagrame pravidelne pridáva rôzne zábery zo svojho súkromia, sa spoločným záberom s otcom svojich detí nepochválila takmer vôbec. V začiatkoch svojho vzťahu sa síce občas obajvili na niekoľkých akciách, no časom to začalo vyzerať, akoby ani žiadneho partnera nemala.

Až v apríli, keď už bolo jasné, že s milionárom pár dávnejšie netvorí, sa na jej konte začali objavovať fotografie s iným mužom, o ktorom sa dlho šepkalo. A aktuálne už o zamilované fotografie a vyznanie na jej Instagrame naozaj nie je núdza. Sexi missku zbalil bývalý manžel vdovy po mafiánovi Čongrádym. A síce Filip Zubčák, pri ktorom, zdá sa, Denisa konečne našla vytúžené šťastie a istotu do budúcnosti.

No a o tom, že ide do tuhého, svedčia aj udalosti posledných dní. Slovenská kráska totiž opäť pridala spoločnú foto s jej láskou a jeden z jej priateľov položil otázku, z ktorej je jasné, že dvojica to berie vážne. „A prstienok máš kde?" Spýtal sa Mendrejovej jeden z jej kamarátov. A ona sa ani nesnažila zahmlievať. „Na rúčke," napísala, pričom ďalšej priateľke, ktorá chcela vidieť záber na jej rúčku odpísala, že jej ho poslala v súkromnej správe.

Denisa Mendrejová konečne našla šťastie Zdroj: Instagram D.M.

Zamilovaná kráľovná krásy sa svojou láskou netají Zdroj: Instagram D.M.

Z tejto konverzácie každému hneď začalo vychádzať, že Denisa je zasnúbená. Otázku, ako to naozaj je, jej položil týždenník Plus7dní. „Nerada by som sa k tomu vyjadrovala. Som poverčivá," odpovedala dvojnásobná mamička, no jej vyvolený priznal, že prsteň s prísľubom lásky svoje polovičke predsa len daroval. „Ja som to poňal tak romanticky na koníkoch, kde prstienok dostala. Uvidíme, čo bude ďalej," povedal prespomínaný týždenník Zubčák.