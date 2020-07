Slávny herec je zo svojej ženy stále paf: FOTO ako dôkaz!

Matt Damon a Luciana Barroso

Zdroj: SITA

MALIBU - Aj po rokoch to medzi nimi iskrí! Úspešná kariéra nie je to jediné, čím sa môže herec Matt Damon (49) pochváliť. Darí sa mu totiž aj v súkromí. Výrazný podiel na tom má jeho šarmantná manželka Luciana (44), do ktorej je aj po rokoch bláznivo zamilovaný. Aktuálne zábery bulvárnych fotografov sú skvelým dôkazom.