Dokonalé hollywoodske manželstvo čelí škandálu: Ak je TOTO pravda...

Keď sa Will Smith v roku 1997 oženil s Jadou Pinkett, mal za sebou už jedno nevydarené manželstvo s herečkou Sheree Zampino. S ňou má 23-ročného syna Treya, Jada mu porodila dcéru Willow a syna Jadena. Bolo to práve on, kto v roku 2015 zoznámil svoju rodinu so spevákom menom August Alsina.

Ten v podcaste The Breakfast Club tvrdil, že bol milencom Smithovej manželky a že slávny herec mu dokonca ich pomer odobril. „Úplne som sa tomuto vzťahu oddal. Úprimne a naozaj hlboo som ju miloval a stále ju veľmi milujem. Dal som tomu úplne všetko. Mohol by som teraz pokojne zomrieť s vedomím, že môžem byť spokojný, lebo som sa niekomu úplne odovzdal,” poznamenal 27-ročný mladík, ktorý so slávnou famíliou v minulosti trávil dovolenku na Havaji a s Jadou dokonca v roku 2017 bok po boku pózoval na BET Awards.

Jada Pinkett Smith a August Alsina sa spolu ukázali aj v spoločnosti. Zdroj: profimedia.sk

Herečkin hovorca pre Page Six uviedol, že všetky tieto tvrdenia sú klamlivé. Za zmienku tiež stojí, že August Alsina aktuálne promuje nový album a dokument na youtube. Ktovie, prečo so šokujúcimi správami prišiel práve teraz...