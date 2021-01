Žena (49) známeho herca zhodila šaty: Nový rok víta v bikinách!

Stabilných a ideálnych manželstiev v šoubiznise nie je veľa. Ako harmonický pár sú už dlhé roky vnímaní aj Will Smith s manželkou Jadou. Počas uplynulého leta však čelili poriadnemu škandálu. Rodinný priateľ August Alsina prišiel s tvrdením, že bol milencom Smithovej manželky a že slávny herec im ich pomer dokonca odobril.

Dokonalé hollywoodske manželstvo čelí škandálu: Ak je TOTO pravda...

Vyzerá to tak, že aj tento škandál a krízu sa prominentnému páru podarilo ako-tak ustáť. O rozchode, či rozvode sa v súvislosti s nimi nehovorí. Je to zrejme aj preto, že ani jeden z nich túto možnosť nepripúšťa. „Stáli sme spolu pred Bohom a prisali - kým nás smrť nerozdelí. Takže sú len dve možnosti. Jedna, že budeme spolu do smrti, druhá že zomriem,” vyjadril sa herec v minulosti. Rovnaký názor má na rozvod aj Jada. Tá nedávno prezradila, že rok 2020 bol pre nich o tom, aby sa každý z nich viac zameral na samého seba.

Na ich profiloch na sociálnych sieťach sa už dávno neobjavil nejaký spoločný záber. Jada však aktuálne potešila svojich priaznivcov aspoň momentkou v bikinách. „Vítam ťa rok 2021 s otvorenou náručou. Nemám žiadne očakávania. Budem pokojná a vďačná,” napísala. Či ide o aktuálnu fotku alebo o záber, ktorý vznikol počas uplynulého roka, však nevedno.

Jada Pinkett Smith víta rok 2021 fotkou v bikinách. Zdroj: Instagram