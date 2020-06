Pamätáte si komisárku Julie Lescaut? Aha, ako teraz vyzerá!

Véronique Genest sa rozhodla stať herečkou už ako 6-ročná. Jej prvým filmom bola v roku 1980 snímka Bankérka, kde si zahrala po boku Romy Shneider. Nakoniec sa stala nesmrteľnou ako policajná vyšetrovateľka Julie Lescaut.

Spočiatku vraj neverila, že by sa v úlohe policajnej komisárky cítila dobre, a tak podpísala zmluvu len na úvodný diel. Seriál však divákov zaujal a herečka pochopila, že by to mohlo fungovať. Nakoniec vzniklo 22 sérií, aj keď treba povedať, že žiadna nemala viac ako 8 dielov.

Dnes má Véronique 64 rokov a hoci jej pribudli vrásky, jej povestný úsmev jej zostal. Herečka je pomerne aktívna na sociálnych sieťach, na Instagrame sa často prihovára fanúšikom prostredníctvom videí.

Zdroj: Instagram vgenest