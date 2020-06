PRAHA - Necelé štyri mesiace po videosingli Just Be You, ktorým Klára Vytisková v marci uviedla svoj druhý sólový album Love Is Gold, prišiel čas na ďalší singel a klip. Vznikol k duetu Gold, je plný rôznofarebných kvetov a hlavnú rolu v ňom hrajú Klára a Albert Černý, frontman skupiny Lake Malawi, ktorá vlani na Eurovízii obsadila pekné 11. miesto.