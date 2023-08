Známa Češka (42) PROVOKUJE: Spod plaviek... BRADAVKA von!

Provokáciu má rada! (Zdroj: pixabay.com)

Radka Třeštíková je česká spisovateľka, ktorá na seba rada púta pozornosť. Vyzývavé či zaujímavé outfity, to je proste jej. Rada sa však aj odhalí. Ešte v júni sa podelila so svojimi fanúšikmi s naozaj odvážnym záberom. Odfotila sa totiž v Evinom rúchu. No a najnovšie provokuje zas!

Barbie ošiaľ vzala do svojich rúk. V posledných dňoch, po kinopremiére Barbie, sa internetom začali šíriť podobizne ľudí na slávnu bábiku. Radke sa zrejme tento trend veľmi nepáčil, a tak ho odprezentovala po svojom.

(Zdroj: Profimedia)

Ružové pozadie, plavky a bradavka von! „Konečne Barbie, čo nenudí. Už mi InstaBarbie idú krkom," zhodnotil istý muž. „Barbie je mŕtva, nech žije Radka!" napísal zase ďalší. Jednej skupine ľudí sa tento odvážny záber veľmi páčil, ale iní ho zas zhodnotili skôr negatívne.

Prišlo im to už cez čiaru a jej profil na Instagrame začali prirovnávať k známej platforme so sexi obsahom. „Však na tom nie je nič pekné. Príde mi ako blázon, akoby doháňala mladosť," rozčúlila fanúšika. „Stále je to Instagram alebo už OnlyFans?" pýtali sa jej. Vyzerá to ale tak, že Radka si z týchto komentárov ťažkú hlavu nerobí a je jej jedno, kto si čo myslí.

(Zdroj: Instagram R.T.)