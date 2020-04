KORONAVÍRUS Herečka z obľúbenej telenovely Keď budeš moja je pozitívna: Skončila v nemocnici!

Po krásnej Dane Garcíi, ktorá stvárnila nezabudnuteľnú Normu v telenovele Skrytá vášeň, skončila pozitívna na COVID-19 ďalšia herečka z mexických seriálov. Margarite Gralii, ktorá hrala intrigánsku matku Fabiana Sanchez Sambrana Angelu, diagnostikovali koronavírus. Spoločne s manželom skončila v nemocnici. Obaja pritom patria do najohrozenejšej skupiny.

Predstaviteľka Angely z telenovely Keď budeš moja je pozitívna na koronavírus. Zdroj: TV Azteca

„Z momentu na moment sa váš život zatrasie a zmenia sa priority. Ariel a ja sme boli pozitívne testovaní na COVID-19, od pondelka (minulého týždňa, pozn. red.) sme hospitalizovaní v rukách najlepších lekárov a starajú sa o nás excelentné sestričky. Bojujeme za to, aby sme sa vyliečili. Robíme to krok za krokom, presvedčení o tom, že sa nám to podarí. Ďakujem z celého srdca všetkých, ktorí sa za nás modlia. Boh vás žehnaj a prosím, starajte sa o seba!“ napísala na sociálnu sieť Margarita.

Herečka s manželom sa mohli nakaziť v Argentíne. Z tej sa vrátili totiž tesne predtým, ako sa u nich objavili prvé príznaky. Ich stav sa však našťastie postupne zlepšuje aj napriek tomu, že patria do rizikovej skupiny 65+.

To, že je Margarita pozitívna na koronavírus, dala vedieť fanúšikom prostredníctvom Instagramu. Zdroj: Instagram M.G.