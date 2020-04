Ivana Christová má liek na koronavírus: Odporúča ho všetkým... TOTO nemôže myslieť vážne!

BRATISLAVA – Na celom svete zúri pandémia koronavírus a každý z nás sa snaží chrániť, ako sa len dá. Nosenie rúšok, budovanie imunity, obmedzenie kontaktu s ľuďmi a dopovanie sa vitamínmi. Do boja s koronavírusom vyrazila aj Ivana Christová (49), ktorá sa na sociálnej sieti pochválila, že naň má liek a odporúča ho všetkým. Má to však háčik, toto snáď ani nemôže myslieť vážne!

Každý by sa chcel koronavírusu vyhnúť, no nie každý má to šťastie a počet nakazených stúpa. Mnohí hľadajú cestu, ako sa udržať v zdraví a veria rozličným overeným receptom na lieky proti ochoreniu, ktoré na svete spôsobilo pandémiu. Jednou z obetí podvodných správ sa zrejme stala aj bývalá misska Ivana Christová. Na Facebooku odporúča liek proti koronavírusu.

Na svojom profile sa pochválila receptom na liek. „Zdieľam toto info, pretože mi to dáva zmysel a logiku, snáď nám to pomôže pri ochrane nás a našich blízkych, idem si urobiť nápoj... Kľudný a pohodový večer,“ napísala Ivana, ktorá pripojila aj správu, čo sa k nej dostala. „V Izraeli nie je smrť od COVID-19! Bola nájdená liečba vírusu COVID-19 alebo metóda na jeho odstránenie. Informácie pochádzajú z Izraela, kde vírus nespôsobil smrť. Recept je jednoduchý – citrón, bikarbonát. Miešajte a pite ako horúci čaj každý deň,“ zverejnila Christová.

Toto odporúčanie však snáď ani nemôže myslieť vážne. Už na prvý pohľad je jasné, že text, ktorý zdieľala, je zvláštne formulovaný, a teda ide zrejme o hoax. Otázkou však ostáva, či sa Ivana, inteligentná a ostrieľaná žena nechala nachytať alebo sa jej, nebodaj, niekto nabúral do profilu a zdieľal dôvody, prečo by mal citrón a bikarbonát zabrať.

„Pôsobenie citróna s horúcou sódou na pečenie zabíja vírus a okamžite ho úplne odstráni z tela. Tieto dve zložky alkalizujú imunitný systém, pretože keď padá noc, systém sa stáva kyslým a úroveň ochrany klesá. To je dôvod, prečo izraelsky ľud je týmto vírusom rozrušený. Každý v Izraeli pije v noci šálku horúcej vody s citrónom a trochou sódy, pretože je dokázané, že vírus zabil. Zdieľam to so svojou rodinou a priateľmi, aby nikto z nás vírus nedostal. Nechám to na vás,“ stojí v odporúčaní. Ak by horúca voda s citrónom skutočne zabíjala COVID-19, vláda by o tom už dávno informovala a koronavírus by sme porazili už na začiatku.

Ivana Christová je buď obeťou hackerov, alebo sa skutočne nechala oklamať hoaxom. Zdroj: Facebook I.Ch.