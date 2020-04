Smutná správa z Ameriky: Zomrel slávny spevák, autor hitu Ain't No Sunshine!

O smrti speváka informovala agentúra Associated Press. Držiteľ ceny Grammy a muzikant, ktorý mal na konte hity ako Ain't no sunshine či Lean on me, zomrel v pondelok v Los Angeles na zlyhanie srdca. K tragickej správe sa vyjadrila rodina speváka, ktorá poskytla svoje dojímavé vyhlásenie.

Vo veku 81 rokov zomrel spevák Bill Withers. Zdroj: SITA/AP Photo/Reed Saxon, File

„Sme zničení stratou nášho milovaného a oddaného manžela a otca. Svojou poéziou a hudbou sa so srdcom prihováral k ľuďom a navzájom ich spájal. Jeho hudba patrí navždy svetu. V tejto ťažkej dobe sa modlíme, aby jeho hudba ponúkla niečo príjemné a zábavné v období, keď ľudia musia držať spolu," odkázali fanúšikom úspešného hudobníka.