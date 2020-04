Slovenská herečka Táňa Pauhofová na testoch: Podozrenie na koronavírus? TAKTO dopadla!

Každý z nás sa dnes obáva nákazy koronavírusom a výnimkou nie sú ani známe tváre slovenského šoubiznisu. Chvalabohu, teraz už máme možnosť nechať sa za poplatok otestovať, aby sme mali srdce na mieste a mohli pokojne spávať s vedomím, že sme zdraví. Rovnako je na tom aj slovenská herečka Táňa Pauhofová, ktorá sa nechala na COVID-19 otestovať.

Táňa Pauhofová sa nechala otestovať. Pre istotu. Zdroj: TASR/Jakub Kotian

„Na internete som si všimla informáciu, že je možné otestovať sa na koronavírus. V ktorom človeku už len dnes nedrieme červík pochybnosti? Preto som sa rozhodla ísť do toho,“ prezradila sympatická ryšavka. Tú oslovila myšlienka testovania formou Drive-through. To znamená, že testovanie sa zrealizuje priamo z auta človeka. „Bolo to praktické, že som nemusela ani vystúpiť z auta. Stačilo stiahnuť okienko a po pár sekundách mi zdravotník urobil výter z nosa a hrdla. Nasledujúci deň som dostala SMS s výsledkom vyšetrenia,“ vysvetlila Táňa, ako prebehlo otestovanie.

Kto nad tým uvažuje, nemusí sa obávať toho, že by stratil veľa času, hoci v prípade ochrany zdravia, aj čakanie stojí za to. Vybrala si a rezervovala odberové miesto. Na to sa dostavila v dohodnutom termíne, preukázala sa občianskym preukazom, zdravotník jej vzal vzorku. Kto sa bojí, nemusí. Výter z nosa a hrdla nebolí, ide skôr o nepríjemný pocit. „Uvažovala som, na čo sa mám pripraviť. Mnohí neraz radi preháňajú a môžem povedať, že odber nie je nič dramatické. Ani som nevedela ako, a bolo to za mnou,“ povedala predstaviteľka seriálovej zdravotnej sestričky. Podozrenie síce Táňa Pauhofová nemala, ale ako sa hovorí, istota je guľomet.

V seriáli Jenny stvárňuje zdravotnú sestričku Zdroj: TV JOJ