Tvrdá facka pre slávneho režiséra: Vydavateľ odmietol jeho knihu, TOTO je dôvod

Woody Allen

NEW YORK - Popredné knižné vydavateľstvo Hachette so sídlom v New Yorku v piatok oznámilo, že sa rozhodlo nevydať autobiografiu amerického filmového režiséra Woodyho Allena, ktorý bol dlho obviňovaný zo sexuálneho zneužívania vlastnej dcéry.