Spevácka senzácia z Talentu vyšla s pravdou von: Na randenie nemám čas!

GLASGOW - Škótska speváčka Susan Boyle nemá čas na randenie. Päťdesiatosemročná interpretka to uviedla v rozhovore pre magazín OK!.

"Nie, na to nemám čas, možno mladší áno, ale ja nie. Pred šiestimi rokmi som mala v Amerike rande, ktoré trvalo 45 minút. Išla som v hoteli na masáž a stretla som tam lekára, s ktorým som išla na obed. Nikomu som o tom nič nepovedala a všetci v mojom tíme si mysleli, že ma uniesli. Skutočne panikárili, pretože večer som mala vystúpenie," prezradila speváčka. "Ten muž bol veľmi milý, no nebol pre mňa," dodala.

Susan Boyle sa do povedomia verejnosti dostala v roku 2009 zásluhou účinkovania v súťaži Britain's Got Talent. Jej debutová nahrávka I Dreamed A Dream (2009) sa dostala na prvé miesto v americkom i britskom albumovom rebríčku. Rovnaké umiestnenie sa jej podarilo dosiahnuť aj s druhou štúdiovkou The Gift (2010).

S tretím albumom Someone to Watch Over Me (2011) sa dostala na čelo už "len" doma vo Veľkej Británii. Vydala tiež nahrávky Standing Ovation: The Greatest Songs From The Stage (2012), Home For Christmas (2013), Hope (2014) a A Wonderful World (2016).