Krásna brunetka z Pobrežnej hliadky po rokoch mimo kamier: Na sexi plavčíčku zabudnite!

LOS ANGELES - Americkú herečku Yasmine Bleeth (51) preslávila najmä úloha v obľúbenom seriáli Baywatch. S herectvom však sekla a už 17 rokov sa kamerám vyhýba. Dnes je z brunetky úplne iná žena a na ulici by ste ju takmer nespoznali.

Seriál Pobrežná hliadka sa v 90. rokoch tešil veľkej priazni divákov. Do veľkej miery za to mohli starostlivo vybraní herci, ktorým plavky skrátka sadli ako uliate. K nim bez debaty patrila aj Yasmine Bleeth, ktorá si v seriáli zahrala krehkú záchranárku Caroline Holden. Žiaľ, herečku zlákali drogy. Kvôli užívaniu kokaínu si nakoniec musela pobaliť svoje červené plavky a so seriálom sa nadobro rozlúčiť.

Yasmine Bleeth si v Baywatchi zahrala po boku Davida Hasselhoffa či Pamely Anderson.

Yasmine sa zo sveta filmu vytratila úplne. Utiahla sa do súkromia a dlho o nej počuť nebolo. Nedávno sa však fotografom podarilo bývalú hviezdu zachytiť priamo v Los Angeles počas prechádzky s jej psom. A veru, museli mať dobré oči. Sexi brunetka sa totiž zmenila na nepoznanie. Vyšportovanej plavčíčke pribudlo pekných pár kíl a výrazne sa zaguľatila i v tvári. Strapaté vlasy a domáce šľapky sú tiež neklamným dôkazom toho, že Yasmine si už na perfektný vzhľad nepotrpí.

Yasmine Bleeth (vpravo) v roku 2015

Ako vyzerá Yasmine Bleeth dnes, si môžete pozrieť tu.