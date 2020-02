BRATISLAVA - Americká folk-rocková skupina The Lumineers patrí medzi najväčšie hviezdy svojho žánra a úspešne koncertuje po celom svete. Za sebou má vystúpenia vo svetových metropolách a na najznámejších festivaloch. V lete sa predstaví napríklad na Colours of Ostrava, no zavíta aj k nám - v AXA aréne Národného tenisového centra odohrá samostatný koncert pre slovenských fanúšikov.