Módna polícia z odovzdávania cien BAFTA: Peklo na červenom koberci aj pánska konkurencia v šatách

Gillian Anderson

(hodnotenie: 9/10)

Samotnému udeľovaniu predchádzalo niekoľko party. Jednej z nich sa zúčastnila aj agentka Scullyová a vyzerala fantasticky. Herečka vsadila na jednofarebné romantické šaty, ktoré sa síce možno viac hodia na bežné nosenie, no ani pri tejto príležitosti nimi nič nepokazila. Bodík strhávame za trochu nepodarený účes.

Zdroj: SITA/Joel C Ryan/Invision/AP

Billy Porter

(hodnotenie: 9/10)

Americký herec Billy Porter nepatril k najjagavejším hviezdam losangeleskej party BAFTA, rozhodne však svojim oblečením upútal najviac. Šaty zo splývavej lesklej látky v krásnej hnedej farbe by zrejme na každom inom vyzerali smiešne, Porter z nich však spojením s čiernym klobúkom podobného materiálu vyčaroval dokonalý outfit. Jeden bod dole za pokrčenú látku. S tým by sa pri takýchto príležitostiach rozhodne malo počítať.

Zdroj: SITA/Joel C Ryan/Invision/AP

Cynthia Erivo

(hodnotenie: 5/10)

Cynthia Erivo, ktorá tento rok získala dve nominácie na Oscara, si na párty v Los Angeles obliekla podivné šaty, ktoré pripomínajú plážovú tuniku. Nepochopený zostal aj beztvarý strih, ktorý neformuje postavu a z celého looku si divák zapamätá len kopu volánov. Možno by stačilo len inak pózovať, na plný počet by to ale aj tak určite nebolo.

Zdroj: SITA/Joel C Ryan/Invision/AP

Florence Pugh

(hodnotenie: 5/10)

Anglická herečka Florence Pugh na BAFTA párty v Londýne predviedla, ako sa to nemá. Šaty, ktoré si možno jej mama schovávala v skrini z čias svojej mladosti, nelichotia jej postave a k topánkam so stuhou okolo členkov by sa jej tiež oveľa viac hodila dlhá sukňa. Takže vymeniť obuv a na šatách minimálne odtrhnúť naberané rukávy. Takto to, skrátka, na červený koberec nepatrí a nezachráni to ani milý úsmev.

Zdroj: SITA/Joel C Ryan/Invision/AP

Zoe Kravitz

(hodnotenie: 10/10)

Nádherná žena v nádherných šatách. Herečka, známa zo seriálu Big Little Lies, dorazila na londýnsku párty v jednoducho strihaných šatách kopírujúcich jej dokonalú postavu, aká je pre nosenie metalickej látky alfou a omegou. Dcéra Lannyho Kravitza všetko doplnila šperkami, manikúrou a rúžom v rovnakom červenom odtieni a dokonalý look bol na svete.

Zdroj: SITA/Joel C Ryan/Invision/AP

Margot Robbie

(hodnotenie: 7/10)

Austrálska herečka Margot Robbie, ktorú súčasní tínedžeri poznajú predovšetkým ako Harley Quinn, si na slávnostné udeľovanie cien BAFTA obliekla model značky Chanel z kolekcie jar/leto 2020 s odhaleným chrbtom. Najvýraznejším prvkom čiernych šiat pri čelnom pohľade je však iba volán v driekovej oblasti a čipkované krátke rukávy. Hovorí sa, že klasikou sa nič nedá pokaziť, v tomto prípade ale mohla Margot siahnuť po niečom veselšom. Ak, samozrejme, práve nedrží smútok...

Zdroj: SITA/Joel C Ryan/Invision/AP

Scarlett Johansson

(hodnotenie: 8/10)

Americká herečka je ozdobou každého červeného koberca a na divu sa premenila aj tento raz. Úzke tmavoružové šaty bez rukávov z dielne Versace zdobia flitre aj pierka, najviac pozornosti ale sústreďujú na oblasť dekoltu, kde ich výrazne krojenie odhalilo Scarlettine početné tetovania. Práve to však kazí dokonalý dojem, pretože nerobí pekný hrudník a herečke navyše pri pózovaní pod pazuchou prevísa koža.

Zdroj: SITA/Joel C Ryan/Invision/AP

Renee Zellweger

(hodnotenie: 9/10)

Renee Zellweger si z udeľovania odniesla cenu pre najlepšiu herečku, ktorú získala vďaka svojmu stvárneniu Judy Garland. Postave zostala verná aj na červenom koberci, keď si obliekla staroružové šaty z dielne Prada. Klasický úzky strih ozvláštňovali len rukávy, ktoré tvorili dva bočne našité široké pruhy. Inak by ich mohla pokojne obliekať aj samotná Judy. Škoda mierneho krčenia, ináč by bol závan starého Hollywoodu dokonalý.

Zdroj: SITA/Joel C Ryan/Invision/AP

Ella Balinska

Najhoršie oblečená celebrita

(hodnotenie: 4/10)

Mladučká 23-ročná herečka si z udeľovania BAFTA neodniesla žiadnu cenu, zato jej však módni kritici udelili titul najhoršie oblečenej hviezdy večera. Jej minišatám s výrazným volánom, ktorý začínal vpredu pod prsami a lemoval dlhočiznú vlečku, by viac ako kvetinová potlač určite svedčala jednofarebná látka. Divákov však zrejme aj tak najviac upútali Elline dokonalé nohy, ktoré boli ozdobou samy o sebe.

Zdroj: SITA/Joel C Ryan/Invision/AP

Charlize Theron

(hodnotenie: 10/10)

Nádherná herečka Charlize Theron si možno šaty na udeľovanie cien BAFTA vyberala ešte s predošlou hrivou, súdiac podľa výraznej fialovej farby, ktorá pristane najmä tmavovláskam. Ani blond farba však šatám neuškodila a Charlize svedčí oveľa viac, takže sme radi, že sa ku nej vrátila. Aj vďaka nim bola na červenom koberci opäť za najväčšiu hviezdu. Ešte doplňme, že nádherná róba a plisovanou sukňou a hlbokánskym uzučkým výstrihom pochádza z dielne Dior.