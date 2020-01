Stiflerova mama má už takmer 60: Aha, ako zvodne sa tvári!

NEW YORK - Najznámejšou MILF-kou na svete je pre mnohých Stiflerova mama, ktorú si vo filme Prci, prci, prcičky zahrala Jennifer Coolidge. Tá má dnes 58 rokov a občas, keď ju zastihnú paparazzi, vek na nej aj vidno. Lenže teraz na premiére snímky Like a boss vyzerala naozaj dobre. A snažila sa pózovať ako zvodná cica.

Keď v roku 1999 uzrel svetlo sveta film Prci, prci, prcičky, Jennifer Coolidge mala 38 rokov. A Stiflerova mama určite rozbúchala srdce aj študentom pri televíznych obrazovkách.

Zdroj: Universal pictures

Prešlo však 20 rokov a herečke pribudli roky, vrásky a v istom období aj kilá. Tento týždeň sa však na premiére filmu Like a boss ukázala v naozaj dobrej forme. Aj vo veku 58 rokov vyzerala v obtiahnutých šatách vynikajúco.

Vek si ešte chcela ubrať koketným pózovaním, čo pri niektorých snímkach nevyzeralo až tak lichotivo... My sme však pre vás vybrali fotku, na ktorej to Jennifer neprehnala a so zvodným pohľadom jej to naozaj vyšlo.

Zdroj: Profimedia