Známi americkí herci spoja sily: Predstavia sa spoločne v novinke od HBO

LOS ANGELES - Americkí herci Woody Harrelson a Justin Theroux si spoja sily v novej limitovanej sérii televízie HBO o afére Watergate. V projekte The White House Plumbers si nielen zahrajú, ale budú aj jeho výkonnými producentmi.

Novinka sa sústredí na E. Howarda Hunta (Harrelson) a G. Gordona Liddyho (Theroux), ktorí naplánovali vlámanie do komplexu Watergate, ktoré celú aféru spustilo a viedlo k rezignácii prezidenta Richarda Nixona. Séria je čiastočne založená na verejných záznamoch z danej éry a čiastočne na knihe Integrity (2007) Egila „Buda“ Krogha a Matthewa Krogha.

Za vznikom päťdielnej série stoja scenáristi Alex Gregory a Peter Huyck. Réžie sa ujme David Mandel. Všetci traja sa tiež pod projekt podpíšu ako výkonní producenti. Aféra Watergate vypukla v roku 1972, keď sa pracovníci aparátu republikánskeho prezidenta Richarda Nixona vlámali do ústredia Demokratickej strany v komplexe Watergate vo Washingtone s účelom umiestniť do budovy odpočúvacie zaradenie. Prezident Richard Nixon musel pod tlakom dôkazov 9. augusta 1974 odstúpiť z funkcie.

Woodrow Tracy „Woody“ Harrelson sa stal známym najmä vďaka filmom Neslušný návrh (1993) a Takí normálni zabijaci (1994). Stvárnením titulnej postavy vo filme Ľud verzus Larry Flynt (1996) Miloša Formana si vyslúžil nomináciu na Oscara a Zlatý glóbus. Druhú oscarovú nomináciu mu v roku 2010 vyniesla vedľajšia úloha v snímke The Messenger (2009) a tretiu získal v roku 2018 za drámu Tri billboardy kúsok za Ebbingom (2017). Diváci a diváčky ho môžu poznať aj zo snímok ako Bieli muži nevedia skákať (1992), Tenká červená čiara (1998), Hi-Lo Country (1998), Po západe slnka (2004), Zajtra nehráme! (2006), Táto krajina nie je pre starých (2007), 2012 (2009), Zombieland (2009), Ide len o sex (2011), Sedem psychopatov (2012), Podfukári (2013), Hry o život (2012), Hry o život: Skúška ohňom (2013), Hry o život: Drozdajka 1(2014), Hry o život: Drozdajka 2 (2015), Podfukári: 2. dejstvo (2016), Wilson (2017), Vojna o planétu opíc (2017), Sklenený zámok (2017), Šok a úžas (2017), Solo: A Star Wars Story (2018), Venom (2018), Zombieland: Rana istoty (2019) či Bitka o Midway (2019). V roku 2014 účinkoval v mysterióznom kriminálnom seriáli Temný prípad (2014), ktorý mu vyniesol nominácie na Zlatý glóbus a dve na Primetime Emmy.

Justin Theroux debutoval ako herec v roku 1996 životopisnou drámou I Shot Andy Warhol. Odvtedy účinkoval v divadle, televízii i filme. Objavil sa napríklad v snímkach Americké Psycho (2000), Zoolander (2001), Mulholland Drive (2001), Tú starú treba zabiť! (2003), Charlieho anjeli: Na plný plyn (2003), Miami Vice (2006), Inland Empire (2006), Princ a Pruďas (2011), Toto je raj (2012), Zoolander No. 2 (2016), Dievča vo vlaku (2016) alebo Špión, ktorý ma dostal (2018). Ako režisér debutoval v roku 2007 romantickou dramédiou Dedication, spolupracoval aj na scenároch spomínaných filmov Tropická búrka a Zoolander No. 2, ako aj muzikálu Rock of Ages (2012). Je tiež autorom scenára komiksovky Iron Man 2 (2010).