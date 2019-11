Kráska s českými koreňmi zbadala bulvárnych fotografov a... Hneď ich pustila pod sukňu!

LOS ANGELES - Využila to! Danielle Vasinova (37) síce nepatrí medzi tie najslávnejšie modelky a herečky, bulvárnym fotografom je však známa. Krásku s českými koreňmi nedávno stretli cestou do reštaurácie, ktorá je medzi celebritami pomerne obľúbená. Čo čert nechcel (a brunetka zrejme áno :) zradila ju sukňa, ktorá odhalila jej gaťky.

Aj keď vám možno meno Danielle Vasinova veľa nehovorí, atraktívna brunetka si zaslúži vašu pozornosť. Napríklad aj pre to, že jej babička pochádzala zo susednej Českej republiky. Danielle začala s modelingom, keď mala 14 rokov. V obchode, kde mala spolu so skupinkou roztlieskavačiek vystúpenie, ju objavil hľadač talentov.

K modelingu sa neskôr pridali aj herecké skúsenosti. Vasinova si zahrala napríklad vo filmoch Red Dead, Born to be a Star, či seriáloch Dexter, Priatelia, The Practice a iné. Zaujímavosťou je, že podobizeň tejto krásky je použitá v niektorých videohrách.

Danielle sa pred pár dňami vybrala na večeru. Nahodená v šatách s hlbokým výstrihom a vysokým rázporkom neušla pozornosti bulvárnych fotografov. Tým brunetka ochotne pózovala a v istej chvíli dokonca ukázala viac, než čakali.

Danielle Vasinova pustila fotografov pod sukňu. Zdroj: profimedia.sk