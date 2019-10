PRAHA - O Nykki ste toho zrejme ešte veľa nepočuli, no za oceánom zaujala už so svojím debutovým singlom No Cry. Treba však dodať, že nejde o úplne novú tvár na hudobnej scéne. Talentovaná speváčka, vlastným menom Nikola Mertlová, bola totiž dlhé roky najvýraznejšou členkou dievčenskej skupiny 5Angels. Dievčatá však dospeli a vybrali sa každá vlastnou cestou.