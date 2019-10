Tehotná herečka hviezdou premiéry: Wau, s tým bruškom vyzerá skvele!

Denník princeznej, Zakliata Ella, Diabol nosí Pradu, Bedári, Stážista.. To je len pár z filmov, v ktorých účinkovala obľúbená americká herečka Anne Hathaway. Aktuálne ju fanúšikovia majú možnosť vidieť v seriáli Moderná láska.

Počin tvorí osem epizód, pričom každá akoby opisovala iný príbeh lásky - od tej romantickej cez súrodeneckú až po sebalásku. Hathaway účinkuje v epizóde s názvom Take Me As I Am a stvárnila Lexi, ktorá trpí bipolárnou poruchou a snaží sa nájsť si lásku.

Čo sa týka súkromia, Anne prežíva mimoriadne šťastné obdobie. Zhruba sedem rokov je vydatá za Adama Shulmana, s ktorým má 3-ročného snya Jonathana. Tomu už čoskro porodí súrodenca. Ako v rozhovore pre etonline.com počas premiéry prezradila, tehotenstvo si celkom užíva. „Som vo fáze, keď mám dni, že som unavená a potom sú tu dni, keď sa zobudím a mám množstvo energie. Dnešok je presne takým dňom, takže načasovanie bolo dobré,” poznamenala herečka, ktrorá na červenom koberci ozaj žiarila.

Anne si obliekla zaujímavo strihaný predĺžený top, ku ktorému si dala nohavice rovnakej farby. Na nohách mala zlaté sandále, ktoré zladila s doplnkami. Bruško si počas večera viackrát hladkala. Či má brunetka pod srdcom chlapčeka alebo dievčatko, nevedno. Isté ale je, že má z neho veľkú radosť.

Anne Hathaway vyzerala na červenom koberci skvele. Zdroj: SITA

Anne Hathaway na premiére žiarila. Zdroj: SITA