Známa herečka ukázala holé prsia: Veľmi smutný pohľad...

LOS ANGELES - Toto muselo byť náročné! Nahota a posteľné scény sú súčasťou hereckého chlebíčka. Hoci niektorí umelci využívajú dablérov, Anne Hathaway k nim nepatrí. Pred kamerami sa vyzliekla aj v počine The Last Thing He Wanted. Z pohľadu na jej nahé prsia však mrazí.

V uplynulých dňoch sa na Netflixe objavila politická dráma s názvom The Last Thing He Wanted, v ktorej stvárnila ústredú postavu Anne Hathaway. Tá sa predviedla ako novinárka Elena McMahon, ktorá sa kvôli svojmu otcovi zapletie do obchodu so zbraňami a ocitá sa v centre politického škandálu.

Okrem Hathaway si vo filme zahral aj Ben Affleck, ktorý stvárnil vysokopostaveného člena vlády. Ako prezrádzajú zábery z počinu, práve s ním sa reportérka ocitla nahá v posteli. Pohľad na herečkine prsia však vyvoláva skôr smutné pocity, keďže o jedno z nich prišla a má na hrudi veľkú jazvu.

Anne Hathaway vo filme The Last Thing He Wanted ukázala holé prsia. Zdroj: profimedia.sk

Anne Hathaway sa zviditeľnila filmami Denník princeznej, Zakliata Ella, či Diabol nosí Pradu. S pribúdajúcimi rokmi si však popri romantických filmoch a komédiách trúfla aj na náročnejšie úlohy. Spomenúť možno Bedárov, za ktorých dostala viacero ocenení, vrátne Oscara. Okrem talentu však nemá problém predviesť svoje krivky i zmyselnosť. Dôkazom je napríklad film Ticho pred búrkou.