Obľúbený Dr. House sa vracia na obrazovky: Takto ste herca Hugha Laurieho ešte nevideli

Roadkill je fiktívny triler o ambicióznom, ráznom a charizmatickom konzervatívnom politikovi Peterovi Laurenceovi (Laurie), ktorému sa s pričinením jeho nepriateľov rozpadá verejný aj súkromný život. Hoci sa potýka s osobnými odhaleniami, bez hanby, výčitiek svedomia a ľútosti pokračuje ďalej a snaží sa napredovať so svojou agendou, zatiaľ čo iní sa ho chystajú zosadiť. Udalosti, ktorým čelí, však ukážu, že pre jednotlivca i pre krajinu, je ťažké zanechať minulosť minulosťou.

Hugh Laurie je známy najmä ako Gregory House zo seriálu Dr. House (2004 - 2012). Za túto rolu si vyslúžil dva Zlaté glóbusy, dve Screen Actors Guild Awards a šesť nominácií na Primetime Emmy. Na Britských ostrovoch však bol už predtým známy ako polovica komediálneho dua Fry and Laurie, ktoré tvoril so Stephenom Fryom. Spolu účinkovali tiež v seriáloch Blackadder (1983 - 1989) a Jeeves and Wooster (1990 - 1993).

Zahral si aj vo filmoch ako Myšiak Stuart Little (1999), Let Fénixa (2004), Králi ulice (2008) či Krajina zajtrajška (2015). V rokoch 2015 - 2019 stvárňoval senátora Toma Jamesa v komediálnom seriáli Viceprezident(ka) (2012 - 2019), v roku 2016 sa predstavil aj v kriminálnej minisérii Nočný recepčný, ktorá mu vyniesla tretí Zlatý glóbus, v rokoch 2016 - 2017 účinkoval v projekte Chance a v roku 2019 sa predstavil v minisérii Hlava 22.

Angličan, ktorý sa sám naučil hrať na gitaru a klavír, vydal v roku 2011 debutový bluesový album Let Them Talk, na ktorý o dva roky neskôr nadviazal druhou štúdiovkou Didn't It Rain. Známy je aj ako autor bestselleru Obchodník so smrťou (1996).