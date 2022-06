Legendárny Dr. House na detstvo nespomína v dobrom: Matka ho nemala vôbec rada!

LOS ANGELES - Pri pohľade na tohto herca väčšine ľudí napadne jedinečný Gregory House. Postavu, ktorá je legendárna svojimi hláškami, palicou a liekom Vicodin, stvárňuje oceňovaný Hugh Laurie. Ten dnes oslavuje svoje 63. narodeniny a my sme sa preto bližšie pozreli na hercov život.

James Hugh Calum Laurie je držiteľom troch Zlatých glóbusov a v minulosti sa pýšil titulom najlepšie zarábajúceho seriálového herca na svete. Okrem seriálu Dr. House sa objavil v ďalšom úspešnom seriáli Cez mŕtvoly. Zahral si vo viacerých filmoch ako napríklad Let Fénixa či sérii Myšiak Stuart Little. Málokto však vie, že okrem herectva je tiež spisovateľ a hudobník.

VIDEO: Hugh Laurie nie je len Dr. House.

Herec je najmladším zo 4 detí. Jeho otec William bol úspešným športovcom, v roku 1948 sa dokonca stal olympijskym víťazom vo veslovaní. So svojou matkou mal Hugh pomerne napäté vzťahy. „Bola zo mňa frustrovaná. Nemala ma príliš v láske.“ povedal herec.

Hudobník a spisovateľ

Laurieho talent pri herectve rozhodne nekončí. Málokto o ňom vie, že je aj vynikajúcim muzikantom. Často využíval svoje hudobné zručnosti vo filmoch a seriáloch, v ktorých hral. Zahral si napríklad v charitatívnej kapele Band from TV. Navyše, vydal dva sólové albumy Didn’t it Rain a Allen Toussaint. V roku 2013 priznal, že si hudbu užíva viac ako herectvo. ,,Podľa mňa sa herci stávajú hercami preto, aby sa mohli skrývať. Majú na sebe masky, chcú byť niekým iným. Keď robím hudbu, mám pocit, že môžem masku zložiť. Je tam veľká úprimnosť vo vzťahu k publiku.“ povedal Laurie. Nie je však len herec a muzikant. Takisto je aj skvelý spisovateľ. V roku 1996 vydal knihu The Gun Seller, kde komicky opisuje medzinárodné intrigy a terorizmus.

Svtetový rekord

Najväčšiu slávu mu priniesol seriál Dr. House. Vďaka nemu sa dokonca jeho meno ocitlo v Guinnessovej knihe rekordov. V roku 2011 bol do nej zapísaný ako najsledovanejšia hlavná postava v televízii. Tento seriál mu okrem slávy priniesol aj bohatstvo. V čase najväčšej popularity mal zarobiť okolo 700 000 eur za jednu epizódu.