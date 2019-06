Slávna kráska ako sexi šelma: Nevystrkuje pazúry, ale prsia!

LOS ANGELES - Kto by sa takejto šelmy bál?! Speváčka Rihanna (31) pravidelne dokazuje, že jej provokácia nie je cudzia. Aktuálne to predviedla na stránkach magazínu Interview, pre ktorý pózovala aj v pomerne zvláštnych kreáciách a pózach. Na potešenie mnohých pánov svoje prsia nespútala podprsenkou a dopriala im voľnosť.

Speváčka Rihanna sa aktuálne na svojom instagramovom profile pýši fotografiami, ktoré vznikli pre magazín Interview. Azda najviac rozruchu vyvolala záberom, na ktorom pózuje v overale so zvieracou potlačou. Priesvitný materiál poodhalil vnady slávnej krásky, intímne partie si prekryla kožušinkou.

Rihanna ako sexi šelma vystrčila vnady. Zdroj: Interview

Zaujímavé sú nielen fotky, ale aj rozhovor, ktorý magazínu sexi speváčka poskytla. Otázky jej kládla herečka Sarah Paulson, s ktorou sú kamarátky. A tak Rihanna nemala problém reagovať aj na tie, v ktorých sa blondínka pýtala na súkromie. Okrem iného prezradila, že je šťastne zamilovaná a najviac si želá otehotnieť.

Speváčkiných fanúšikov nepochybne poteší i to, že prisľúbila vydanie nového albumu. Ten by chcela vypustiť do sveta v priebehu roka.