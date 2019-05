Milostný život vojvodkyne Meghan: Harry, o tomto vieš?!

Keď sa Meghan Markle v roku 2013 rozviedla s filmovým režisérom a producentom Trevorom Engelsonom, rozhodla sa, že Američana už viac nechce. Potvrdzujú to aj slová jej niekdajšej kamarátky - britskej novinárky Katie Hind. „Pýtala sa ma na mužov z Británie. Zverila sa mi, že má za sebou rozvod, ale že je už pripravená na nový vzťah,” uviedla pre The Sun spomínaná žurnalistka.

Ako vyšlo najavo, brunetke padol do oka spevák Matt Cardle, ktorý v roku 2010 zvíťazil v šou X Factor. Fešný umelec patril medzi priaznivcov seriálu Kravaťáci a keďže sa mu herečka Meghan Markle páčila, začal sledovať jej príspevky na instagrame.

Zrejme si viete predstaviť, aký to bol pre neho prijemný šok, keď mu Meghan napísala a pochválila jeho talent. „Matt nemohol uveriť tomu, že hollywoodska hviezda Meghan vie, kto on vlastne je. Istý čas si spolu písali a on neskôr navrhol aj osobné stretnutie,” uviedol pre The Sun zdroj zo spevákovho okolia.

Meghan a Matt si však spoločné rande nestihli dať. Ešte počas toho, ako spoločne flirtovali cez internet, totiž spevák spoznal svoju aktuálnu priateľku Amber. Kvôli nej sa na hollywoodsku herečku vykašľal a vraj jej na jej správy prestal odpisovať. Ktovie, ako reagoval, keď sa v médiách dozvedel, že Markle zbalila samotného princa Harryho.

Vojvodkyňa Meghan mala zálusk na fešného speváka Matta Cardleho. Zdroj: Instagram

Matt Cardle je veľký fešák. Svojho času očaril aj vojvodkyňu Meghan. Zdroj: Instagram