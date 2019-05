Slávna Jennifer Aniston (50) pózovala hore bez: Toto TELO je stále bez chlapa!

LOS ANGELES - Stále sama! Herečka Jennifer Aniston sa síce vo februári zaradila medzi päťdesiatničky, avšak dokonalým vzhľadom hravo tromfne aj mladšie dámy. Dokazuje to i v najnovšom vydaní magazínu Harper's BAZAAR, na stránkach ktorého sa predviedla aj hore bez. Pozrite sa!

Jennifer Aniston má za sebou dve nevydarené manželstvá, na lásku však nezanevrela. Pýtate sa ako by mal jej budúci partner vyzerať? „Páčia sa mi muži so zmyslom pre humor. Správny chlap by mal byť sebavedomý, láskavý, štedrý a obklopený dobrými ľuďmi,” uviedla v rozhovore pre Harper's BAZAAR herečka.

Hviezda seriálu Priatelia v spomínanom rozhovore hovorila tiež o tom, ako sa jej pózovalo hore bez. „Prišlo mi to úplne normálne. Myslím si, že naše telá sú nádherné a je dôležité cítiť sa v nich dobre v akomkoľvek veku,” poznamenala. „Cítim sa lepšie, než kedykoľvek predtým,” dodala Jennifer, ktorá nedá dopustiť na pravidelný pohyb. Podľa vlastných slov cvičí päťkrát do týždňa.

Jennifer Aniston sa pýši tip-top postavičkou. Zdroj: Alexi Lubomirski pre Harper's BAZAAR