Šokujúca smrť tínedžerskej hviezdičky: Krásna herečka mala len 16 rokov!

Stanica BBC oznámila v stredu večer veľmi smutnú správu. A to, že hviezdička zo seriálov Millie Inbetween a Almost Never - Mya-Lecia Naylor zomrela. „Bola veľmi talentovanou herečkou, speváčkou a tanečnicou. Bude nám nesmierne chýbať. Vyjadrite spolu s nami úprimnú sústrasť jej rodine a priateľom,” znelo v oficiálnom vyjadrení. Podľa medializovaných informácií 16-ročná pred pár dňami skolabovala a zomrela.

Instagram je plný odkazov od jej kolegov, tvorcov seriálov aj fanúšikov. Všetci sa zhodujú, že Mya-Lecia bola talentovaná, veľmi milá a rozdávala okolo seba radosť. „Sme veľmi zarmútení a budeš nám veľmi chýbať. Krásne dievča navonok i vnútri. Nikdy na teba nezabudneme a sme radi, že si bola súčasťou našich životov,” povedali na rozlúčku s herečkou jej kolegovia.

Mya-Lecia Naylor bola hviezdičkou tínedžerských seriálov. Zdroj: bbc