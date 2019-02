FOTO Hviezdny spevák má obrovský dôvod na radosť: Je z neho dvojnásobný otec

NEW YORK - Americký spevák Robin Thicke so snúbenicou April Love Geary majú druhú dcéru. Dievčatko, ktoré dostalo meno Lola Alain Thicke, prišlo na svet v utorok 26. februára. Štyridsaťjedenročný umelec o tom informoval prostredníctvom služby Instagram, kde zverejnil čiernobielu fotografiu s dcérkou z nemocnice. Ďalší záber, na ktorom sú šťastní rodičia s bábätkom, zdieľala 24-ročná modelka.

Dvojica, ktorá na Vianoce oznámila svoje zasnúbenie, už má spolu ročnú dcérku Miu Love. Spevák je tiež otcom osemapolročného Juliana Fuega, ktorého má z manželstva s Paulou Patton. S herečkou sa rozviedol v roku 2015, po desiatich rokoch manželstva.

Robin Thicke debutoval v roku 2003 albumom A Beautiful World, po ktorom nasledovali nahrávky The Evolution Of Robin Thicke (2006), Something Else (2008), Sex Therapy: The Session (2009), Love After War (2011), Blurred Lines (2013) a Paula (2014). S predposlednou menovanou sa mu podarilo dobyť americký aj britský rebríček, pričom z nej pochádza aj jeho najúspešnejší hit Blurred Lines, na ktorom spolupracovali aj T.I. a Pharrell Williams.