Hviezda z Marvelovky je tehotná: Bruško ukázala na udeľovaní cien!

LOS ANGELES - Americká herečka Krysten Ritter čaká prvé dieťa. Tridsaťsedemročná rodáčka z pennsylvánskeho Bloomsburgu sa v nedeľu s priateľom Adamom Granducielom, lídrom kapely The War on Drugs, zúčastnila na udeľovaní cien americkej Akadémie filmových umení a vied. Na fotografiách z červeného koberca je jej pritom vidieť tehotenské bruško.

Krysten Ritter je známa najmä ako Jane Margolis zo seriálu Perníkový tatko (2008 - 2013) a Jessica Jones, ktorú si zahrala v rovnomennej seriálovej adaptácii komiksu spoločnosti Marvel (2015 - 2019) aj tímovke The Defenders (2017).

Na Oscaroch ukázala herečka Krysten Ritter bruško Zdroj: SITA/Photo by Jordan Strauss/Invision/AP

Účinkovala aj vo filmoch Svadobná noc vo Vegas (2008), 27 šiat (2008), Spoveď nákupnej maniačky (2009), Na túto nemám (2010), Veronica Mars (2014), Big Eyes (2014), Asthma (2014), The Hero (2017) alebo seriáloch Veronika Marsová (2004 - 2007), Ženy z rodu Gilmorovcov (2000 - 2007), V dobrom aj v zlom (2006 - 2010), Gossip Girl (2007 - 2012), Gravity (2010) či Don't Trust the B---- in Apartment 23 (2012 - 2013).