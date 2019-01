Známa Talianka na Slovensku: Kedysi sexsymbol, takto vyzerá dnes!

BRATISLAVA - Stále rovnako sexi! Dnešné vydanie markizáckej relácie Chart Show sa zameriava na tie najväčšie talianske hity. Tvorcovia pri tej príležitosti pozvali do štúdia aj speváčku Sabrinu Salerno (50), ktorej hit s názvom Boys z roku 1987 je dobre známy aj mnohým Slovákom. Ako sa niekdajšia sexica v priebehu rokov zmenila?

Ešte nepatrí do starého železa! To si poviete, keď zbadáte zábery speváčky Sabriny. Známa Talianka síce v marci oslávi 51. narodeniny, no stále sa pýši štíhlou postavičkou, ktorú jej môžu mnohé rovesníčky len závidieť.

Dnes večer sa o tom budú môcť presvedčiť diváci televízie Markíza. Sabrina totiž prijala pozvanie do Chart Show, kde zaspievala svoj veľký hit Boys. Oblečená v kožených nohaviciach vyzerala speváčka ozaj skvele.

Sabrina nielenže dobre vyzerá, ale bola tiež milým hosťom. Moderátorke Adele Vinczeovej adresovala zopár komplimentov a dokonca ju pozvala aj k sebe domov do Talianska.

Sabrina sa v klipe ku skladbe Boys predviedla v bielych plavkách. Zdroj: youtube.com

Sabrine sa vrchný diel plaviek takto zosúval. Zdroj: youtube.com

Speváčka Sabrina vyzerá skvele aj po 50-tke. Zdroj: TV MARKÍZA

Speváčka Sabrina bola hosťom markizáckej Chart Show. Zdroj: TV MARKÍZA